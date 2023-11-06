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        Kayserispor - Alanyaspor maçının ardından

        Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Mondihome Kayserispor'a 1-0 yenilen Corendon Alanyaspor'un teknik direktörü Fatih Tekke, iyi oynadıklarını fakat puan alamadıklarını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2023 - 23:19 Güncelleme: 06.11.2023 - 23:19
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        Kayserispor - Alanyaspor maçının ardından
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        Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Mondihome Kayserispor'a 1-0 yenilen Corendon Alanyaspor'un teknik direktörü Fatih Tekke, iyi oynadıklarını fakat puan alamadıklarını söyledi.

        Tekke, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, istedikleri oyunu 60. dakikaya kadar sergilediklerini ifade etti.

        İlk yarı yakaladıkları pozisyonlara dikkati çeken Tekke, şunları söyledi:

        "İlk yarı özellikle yakaladığımız çok net iki net pozisyon vardı. Belki öncesinde doğru pas tercihleri olmuş olsa skor bizim lehimize olabilirdi. Maçın kırılma noktası ilk yarıdaki pozisyonlar diyebilirim. İkinci yarının başında da keza bir pozisyonumuz var. Buraya sadece birkaç antrenmanda çalışarak gelinmiş bir maç. Oyuncularımın tüm performansından, giren çıkan herkesin performansından çok memnunum. Daha iyi olabilirdi. Denemeye devam edeceğiz. Bence hak edilmiş puan ve puanlar vardı. Bunu kaybettik. Üzgünüz. Bugün iyi başlayabilirdik. Yeni gelen hemen hemen her teknik adam iyi başlıyor. Bize nasip olmadı bugün. İnşallah içerideki evimizdeki maçta iyi bir üç puan alırız ama kısa vadede birçok şeyin değişmesini beklemek çok akılcı olmaz. Ben bugün çok memnunum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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