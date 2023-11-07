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        Kültepe Höyüğü'nde geçmişi 7 bin yıla kadar uzanan heykel ve kaplar çıkarıldı

        Kayseri'de kazı çalışmaları süren Kültepe Kaniş/Karum Höyüğü'nde bu yıl geçmişi 7 bin yıla kadar dayanan heykel, heykelcik ve kaplar bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2023 - 13:08 Güncelleme: 07.11.2023 - 14:18
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        Kültepe Höyüğü'nde geçmişi 7 bin yıla kadar uzanan heykel ve kaplar çıkarıldı
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        Kayseri'de kazı çalışmaları süren Kültepe Kaniş/Karum Höyüğü'nde bu yıl geçmişi 7 bin yıla kadar dayanan heykel, heykelcik ve kaplar bulundu.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, kazı bölgesine ziyarette bulundu.

        Büyükkılıç, bu yılki kazılarda Kalkolitik ve sonrasındaki Eski Tunç Çağı'ndan kapları, heykel ve heykelcikleri, Homeros'un destanlarında da adı geçen ve arkeoloji literatüründe "depas" olarak adlandırılan çift kulplu bardaklardan örneklerin yer aldığı bulguları inceledi.

        Kültepe kazılarına destek vermeye devam ettiklerini, bu yılki kazılarda çok sayıda eserin gün yüzüne çıkarıldığını aktaran Büyükkılıç, "Tarihi bakımdan 7 bin yıla kadar uzanıyor. İnşallah iddialı bir şekilde Kültepe Kaniş-Karum'da önemli çalışmalar yapıp, müze bağlamında da bunu hayata geçirmek için gayret gösteriyoruz." ifadelerini kullandı.

        Kazı Başkanı Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu ise Kültepe kazılarının 75 yıldır sürdüğünü, bu yıl bereketli bir sezon geçirdiklerini belirterek, verdiği destekten dolayı Büyükkılıç'a teşekkür etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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