Kayseri'den kısa kısa

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, kentsel dönüşüm kapsamında evine kavuşan Hilmi Oba'nın evine konuk oldu.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Çolakbayrakdar eşi Fatma Çolakbayrakdar ile 11 ay önce Yeşilmahalle'de saha incelemesi sırasında tanıştığı ve gecekondudan kurtulmak istediğini dile getiren Oba'yı yeni evinde ziyaret etti.

Gecekonduda otururken evlerinin çok soğuk olduğunu belirten Oba, "Allah bir tuttuğunuzu bin etsin. Evimiz gecekondu olduğundan çok soğuk oluyordu. Kat kat elbise giyiyorduk. Şimdi burada tişörtle oturuyoruz ve daha konforlu bir yaşam sürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Çolakbayrakdar ise Oba'nın kendi ismini taşıyan torununa Kayserispor forması hediye etti ve yeni evlerinde huzurla oturmalarını diledi.

- KAYMEK'ten kitap okuma yarışması

Büyükşehir Belediyesi Mesleki Eğitim ve Kültür AŞ'nin (KAYMEK) "Kitap Seç, Oku, Yarış, Kazan" sloganıyla gerçekleştirdiği kitap okuma yarışmasının üçüncüsü düzenlenecek.

Kitapseverler, Nazan Bekiroğlu'nun Yusuf ile Züleyha ve Tağrık Buğra'nın Osmancık kitaplarından biri ya da her ikisini seçerek yarışmaya katılabilecek.

Belirlenen kitap ve yazarını konu alan 4 şıktan oluşan ve 15 soru sorulacak yarışmanın son başvuru tarihi 10 Aralık olarak belirlendi.

Yarışma sonuçlarına göre, her kitap için birincilere 6 bin, ikincilere 4 bin, üçüncülere ise 2 bin lira ödül verilecek, 5 kişiye de mansiyon ödülü olarak termos kupa hediye edilecek.

- Talas Belediye Meclisi Toplantı yapıldı

Belediye Başkanı Mustafa Yalçın başkanlığında gerçekleştirilen kasım ayı toplantısında, Cumhuriyet'in 100. yılı ve İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ele alındı.

Burada konuşan Yalçın, Cumhuriyet'in yeni yüzyılında görev başında olmanın, yapılan hizmetlere imza atmanın, karar almanın ve şehirle ilgili fikir yürütmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, bütün şehit ve gazileri saygıyla andıklarını ifade eden Yalçın, meclis adına okuduğu bildiriyle İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği soykırımı kınadı.

- İtfaiyeden 100. yıl tatbikatı

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığınca 100. yıl yangın ve tahliye farkındalık tatbikatı gerçekleştirildi.

İtfaiye ile Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi iş birliğiyle okulun bahçesinde düzenlenen tatbikatın sonunda itfaiye ve öğrenciler hep birlikte "Türk İtfaiyesi" andını okudu.

Tatbikatta, 100 öğrenci, 100 Türk bayrağıyla görsel şölen sundu.