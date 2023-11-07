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        Köşk Medrese'nin restorasyonunda sona gelindi

        Melikgazi Belediyesince başlatılan Köşk Medrese'nin restorasyon çalışmalarında sona geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2023 - 16:50 Güncelleme: 07.11.2023 - 17:02
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        Köşk Medrese'nin restorasyonunda sona gelindi
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        Melikgazi Belediyesince başlatılan Köşk Medrese'nin restorasyon çalışmalarında sona geldi.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, medresede incelemelerde bulundu.

        Burada açıklamalarda bulunan Palancıoğlu, ilçenin tarihi değerlerini koruyarak gün yüzüne çıkarmaya devam ettiklerini belirtti.

        Köşk Medrese'deki restorasyon çalışmasının yaklaşık 2 ay sonra tamamlanacağını bildiren Palancıoğlu, şunları kaydetti:

        "Burası Alaattin Eratna'nın eşi Suli Paşa Hatun'a yaptırmış olduğu 700 yıldan daha yaşlı bir yapıt. Vakıflar Bölge Müdürlüğünden tahsisini aldık, hızlıca restorasyonunu başlattık. Restorasyonu tamamlanma aşamasında, peyzajına başlıyoruz. Bu eser Kayseri'deki en önemli tarihi eserlerden bir tanesi. Eretna Beyliği döneminden günümüze kalan en nadide eserdir. Türk ve İslam tarihi açısından son derece önemli. Yapının tam ortasında Suli Paşa Hatun ile oğlu ve torununun türbesi bulunuyor. İnşallah burayı Melikgazi'ye kazandırıyoruz."

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