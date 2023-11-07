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        Kayseri'de tefecilik operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

        Kayseri'de tefecilik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2023 - 17:09 Güncelleme: 07.11.2023 - 17:09
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        Kayseri'de tefecilik operasyonunda 5 şüpheli yakalandı
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        Kayseri'de tefecilik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tefecilik yaptıkları belirlenen şüphelilerin adreslerine operasyon düzenlendi.

        Operasyonda tehdit, nitelikli yağma ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlamasıyla 5 şüpheli yakalandı.

        Adreslerde yapılan aramada ruhsatsız silah, çek ve senet ile suç unsuru dokümanlar ele geçirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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