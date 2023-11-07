Eski Kayseri OSB Başkanı ile 6 yöneticinin yargılanmasına devam edildi

Kayseri Organize Sanayi Bölgesinin (OSB) eski yönetim kurulu başkanı Tahir Nursaçan ile 6 yöneticinin, "zimmet" ve "kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği" suçlarından yargılanmalarına devam edildi.

3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz yargılanan sanıklar katılmadı, tarafların avukatları salonda hazır bulundu.

Mahkeme heyeti, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca Nursaçan ve 6 eski OSB yöneticisi hakkında "zimmet" ve "kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği" suçlarından hazırlanan iddianame, 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, hakkındaki soruşturma nedeniyle Nursaçan'ı 15 Ekim 2021'de görevinden uzaklaştırmıştı.

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