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        Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

        Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2023 - 23:21 Güncelleme: 07.11.2023 - 23:33
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        Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
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        Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri, Küçük Mustafa Mahallesi Necip Fazıl Bulvarı'nda şüphelendikleri bir araçta arama yaptı.

        Aramada 53 gram sentetik uyuşturucu ve 6 gram esrar ele geçirildi.

        Gözaltına alınan A.K, V.G. ve M.Ş'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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