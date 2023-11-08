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        Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 10 zanlı yakalandı

        Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2023 - 09:32 Güncelleme: 08.11.2023 - 09:32
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        Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 10 zanlı yakalandı
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        Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu kullanan ve ticaretini yapanlara yönelik 7 ekip ve 16 personelin katılımıyla operasyon düzenledi.

        Operasyonda, 68,81 gram sentetik uyuşturucu, 209,25 gram esrar ve 1 hassas terazi ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 10 zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.

        Ayrıca uyuşturucu ticareti suçlamasıyla aranan 3 kişi yakalandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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