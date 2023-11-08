Kayseri'de kar payı vaadiyle dolandırıcılık olayının 4 şüphelisi yakalandı

Kayseri'de medikal malzemesi satan 7 kişiyi kar payı vaadiyle dolandırdıkları öne sürülen 4 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kentte medikal malzemesi satan 7 kişiyi kar payı vaadinde bulunup yaklaşık 1 milyon lira dolandırdığı öne sürülen 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, şüphelileri adreslerine düzenledikleri operasyonla yakaladı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılardan 1'i serbest bırakılırken, 3'ü sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

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