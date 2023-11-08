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        Kayseri'de kar payı vaadiyle dolandırıcılık olayının 4 şüphelisi yakalandı

        Kayseri'de medikal malzemesi satan 7 kişiyi kar payı vaadiyle dolandırdıkları öne sürülen 4 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2023 - 10:54 Güncelleme: 08.11.2023 - 10:54
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        Kayseri'de kar payı vaadiyle dolandırıcılık olayının 4 şüphelisi yakalandı
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        Kayseri'de medikal malzemesi satan 7 kişiyi kar payı vaadiyle dolandırdıkları öne sürülen 4 zanlı gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kentte medikal malzemesi satan 7 kişiyi kar payı vaadinde bulunup yaklaşık 1 milyon lira dolandırdığı öne sürülen 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

        Ekipler, şüphelileri adreslerine düzenledikleri operasyonla yakaladı.

        Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılardan 1'i serbest bırakılırken, 3'ü sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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