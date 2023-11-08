Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kayserili yatırımcılar fabrika arsası için sırada bekliyor

        MURAT ASİL - Önemli üretim merkezlerinden Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'ne (OSB) fabrika yatırımı yapmak isteyen çok sayıda girişimci, arsa tahsisi bekliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2023 - 11:06 Güncelleme: 08.11.2023 - 11:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayserili yatırımcılar fabrika arsası için sırada bekliyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        MURAT ASİL - Önemli üretim merkezlerinden Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'ne (OSB) fabrika yatırımı yapmak isteyen çok sayıda girişimci, arsa tahsisi bekliyor.

        Yaklaşık 22 milyon metrekare alanda 1500 fabrikanın faaliyet gösterdiği Kayseri OSB'de yeni yatırım yapmak ya da faaliyet alanlarını genişletmek isteyen girişimciler, bölgede yeni arsa tahsisleri yapılmasını talep ediyor.

        Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yalçın, AA muhabirine, 1973'te kurulan OSB'de şu anda 100 bin civarında işçinin istihdam edildiğini söyledi.

        Kentin önemli bir sanayi kültürü olduğunu belirten Yalçın, "Bölgemizde ana üretim sektörlerinden birincisi mobilya, ikincisi çelik kapı, üçüncüsü elektrikli ev aletleri. Sanayi kenti olmasından dolayı Kayseri'nin ihracatı ithalatının iki katı durumunda." dedi.

        - "Sabırsızlıkla arsa talep ediyorlar"

        Yalçın, yatırımcıların ilgisinin halen devam ettiğini ama arsa kalmadığı için taleplerine cevap veremediklerini dile getirerek, şöyle devam etti:

        "Şu andaki bölgemizde yeni yatırım yapacak yer yok. Sanayicilerimize arsa tahsisi yapmak konusunda zorlanıyoruz. Arsamız yok, sınırlarımız doldu. Yeni yatırımcılarımız sanayi şehri Kayseri'de yatırım, üretim, istihdam, ihracat yapmak istiyorlar ama arsamızın olmaması nedeniyle bu söylediklerini gerçekleştiremiyorlar. 90 sanayicimiz fabrika yapmak için bizden arsa bekliyor. Kendileri sabırsızlıkla arsa talep ediyor. Bizler de OSB yönetim kurulu ve başkanı olarak gayret gösteriyoruz."

        - "Fiyatlardaki köpüğün gitmesini istiyoruz"

        İlgili kurumlardan arsa tahsisi konusunda destek beklediklerini anlatan Yalçın, arsa sıkıntısı nedeniyle mevcut fabrika kiralarında fahiş artışlar yaşandığına dikkati çekti.

        Bu durumun üreticiyi sıkıntıya soktuğuna değinen Yalçın, "Arsa tahsisi olmadığı, yeni arsalar açılmadığı sürece kira fiyatları yükselecektir. Bu da otomatikman sanayicimize, üretime, istihdama, ihracata ket vurmaktadır. OSB yönetimi olarak arsa tahsisi yapılarak bu fiyatlardaki köpüğün gitmesini istiyoruz." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Anneannenin şirketinde 150 Milyon TL'lik sahte fatura! Engin Polat'ın ifadesi "Pes" dedirtti!
        Anneannenin şirketinde 150 Milyon TL'lik sahte fatura! Engin Polat'ın ifadesi "Pes" dedirtti!
        Otomotivde 'ithal' devir
        Otomotivde 'ithal' devir
        Sude 11 yaşındaydı! Büyük acı!
        Sude 11 yaşındaydı! Büyük acı!
        Netanyahu'ya istifa çağrısı
        Netanyahu'ya istifa çağrısı
        İşte Okan Buruk'un 11'i!
        İşte Okan Buruk'un 11'i!
        Şair ve âşıklardan Ata'ya ağızlar
        Şair ve âşıklardan Ata'ya ağızlar
        10 kişi birden 1 kişiyi dövdü!
        10 kişi birden 1 kişiyi dövdü!
        Gerçek dışı makale bilimsel dergide yayımlandı
        Gerçek dışı makale bilimsel dergide yayımlandı
        Dev maçta kazanan Milan!
        Dev maçta kazanan Milan!
        Korkunç olay! Otomobil kaldırıma sıkıştırdı! Bacağı koptu!
        Korkunç olay! Otomobil kaldırıma sıkıştırdı! Bacağı koptu!
        O kentte sıcaklık eksi 6 dereceye düştü!
        O kentte sıcaklık eksi 6 dereceye düştü!
        "Yalnızlık çok güzel"
        "Yalnızlık çok güzel"
        Dilan Polat: Ben deprem bölgesine yardım ettim
        Dilan Polat: Ben deprem bölgesine yardım ettim
        O anlar karakolun kamerasına yansıdı! İşkenceci polise 24 yıl istendi!
        O anlar karakolun kamerasına yansıdı! İşkenceci polise 24 yıl istendi!
        Meteoroloji saat verdi! Sağanak geliyor
        Meteoroloji saat verdi! Sağanak geliyor
        New York'ta Filistin'e destek yürüyüşü
        New York'ta Filistin'e destek yürüyüşü
        Yargıtay kararı genelge değiştirtti
        Yargıtay kararı genelge değiştirtti
        Bu filme tepki ‘şahsi meselemiz’ olmalı
        Bu filme tepki ‘şahsi meselemiz’ olmalı
        Otomobil yatırım aracı olmaktan çıktı mı?
        Otomobil yatırım aracı olmaktan çıktı mı?
        İsrail Gazze merkeze girdiğini savundu, saldırılar arttı!
        İsrail Gazze merkeze girdiğini savundu, saldırılar arttı!

        Benzer Haberler

        Kayseri'de 1 milyon TL'lik medikal dolandırıcılığa 4 gözaltı
        Kayseri'de 1 milyon TL'lik medikal dolandırıcılığa 4 gözaltı
        Kayseri'de kar payı vaadiyle dolandırıcılık olayının 4 şüphelisi yakalandı
        Kayseri'de kar payı vaadiyle dolandırıcılık olayının 4 şüphelisi yakalandı
        10 yıllık çalışma sonrası Kayseri fındığının DNA'sı ortaya çıkarıldı
        10 yıllık çalışma sonrası Kayseri fındığının DNA'sı ortaya çıkarıldı
        Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 10 zanlı yakalandı
        Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 10 zanlı yakalandı
        Başkan Büyükkılıç'tan Sarıoğlan'a ziyaret
        Başkan Büyükkılıç'tan Sarıoğlan'a ziyaret
        Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
        Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı