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        Melikgazi Kayseri Basketbol'da hedef play-off

        SERCAN KÜÇÜKŞAHİN - ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Melikgazi Kayseri Basketbol'un sportif direktörü Ahmet Bozbey, bu sezon son iki yıldır kalamadıkları play-off'ta mücadele etmek istediklerini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2023 - 11:30 Güncelleme: 08.11.2023 - 11:30
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        Melikgazi Kayseri Basketbol'da hedef play-off
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        SERCAN KÜÇÜKŞAHİN - ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Melikgazi Kayseri Basketbol'un sportif direktörü Ahmet Bozbey, bu sezon son iki yıldır kalamadıkları play-off'ta mücadele etmek istediklerini söyledi.

        Bozbey, AA muhabirine yaptığı açıklamada, zorlu süreçten geçtiklerini ve 13 günde 6 karşılaşmaya çıktıklarını belirtti.

        Lige verilen milli maç arasının kendilerine iyi geleceğini vurgulayan Bozbey, "Hafta içi Avrupa'da, hafta sonu da ligde mücadele ettiğimiz zor bir süreç oldu. Lige verilen milli ara bu anlamda bize çok iyi geldi. Dinlenmemiz lazım." diye konuştu.

        Bozbey, takımın bu sezon lig ve Avrupa performansından memnun olduklarını, hem ligde hem de Avrupa'da sahalarında kaybettikleri puanları deplasman galibiyetleriyle telafi ettiklerini dile getirdi.

        - "Play-off'a rahatlıkla kalacağımızı düşünüyorum"

        Melikgazi Kayseri Basketbol'un başarılara alışkın bir kulüp olduğunun altını çizen Bozbey, şunları kaydetti:

        "Melikgazi Belediyesinin takıma sahip çıkmasıyla işler iyiye gitmeye başladı. Bunu seyircide de görmeye başladık. Bu sene kadromuzda Türk oyuncu kalitesi yüksek. Yabancı oyuncularımızdan da o anlamda memnunuz. Bu sene play-off'a rahatlıkla kalacağımızı düşünüyorum. Önümüzdeki aylarda çok çekişmeye sahne olacak bir dönem bizi bekliyor. Çünkü dördüncü takımla sekizinci takım arasında çok büyük kalite farkı yok."

        - "Son 32'ye kalacağımızı düşünüyorum"

        Avrupa'da da son 32'ye kalmalarının kendileri için sürpriz olmayacağını aktaran Bozbey, şöyle devam etti:

        "Grup lideri TTT Riga, genç bir ekip. Burada gücümüz yetmedi. Biz de kaliteli oyunculardan oluşuyoruz ama buradaki maçta onlar daha takım oyunu oynadı ve kazandı. Olympiakos'a burada önde götürdüğümüz maçı verdik ama deplasmanda farklı yenerek gruptaki tüm hesapları değiştirdik. Herkes Olympiakos ve Riga'nın gruptan çıkacağını düşünüyordu ama şu anda biz adımızı ikinci sıraya yazdırdık. Önümüzde iki maç var. Deplasmanda yendiğimiz takımla burada, grup lideri Riga ile deplasmanda karşılaşacağız. Onları da yenerek inşallah bir üst tura çıkacağımızı, son 32'ye kalacağımızı düşünüyorum."

        - "Bu takım çok daha güzel günlere gelecek"

        Bozbey, başantrenör Emre Özsarı'yı uzun yıllardır tanıdığını ve ona güvendiklerini ifade etti.

        Özsarı ile herhangi bir problemin bulunmadığına dikkati çeken Bozbey, şunları söyledi:

        "Emre hocayı 18 yıldır tanıyorum. İstanbul Üniversitesi altyapısından yetişen çok beyefendi bir kişilik, güzel bir karakter. Basketbolu çok seviyor. Çok ilgili ve çok çalışkan bir hoca. Hocamızdan şu anda memnunuz. Bir sıkıntımız yok. Tabii ki her takımda yolda yürürken ayağımızın sendelediği anlar olabiliyor. Bu takım çok daha güzel günlere gelecek. O özlediğimiz finalli günler yaklaşacak."

        Bozbey, milli takım kadrosunda yer alan Ayşegül Aladağ ile ilgili, "Ayşegül ilk lig maçını bizimle oynadı. Her geçen gün kendini geliştirdi. Başka takımlarda da oynadı ama tekrar yuvasına döndü. Bu sene oldukça verimli. Ayşegül'e kaptanlık da çok yakıştı. Takıma çok sahip çıkıyor." değerlendirmesinde bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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