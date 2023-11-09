Kayseri'de Millet Bahçesi'ne yeni spor alanları yapıldı

Kayseri'deki Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'ne 5 tenis kortu ve 2 plaj voleybolu sahası yapıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediye yeni millet bahçesini eğitim, sağlık, spor ve gastronomi alanlarında hizmet verecek tesislerle donatıyor.

Bu kapsamda alana yapılan 5 tenis kortu ve 2 plaj voleybolu sahası hizmete açıldı.

Tenis kortlarından faydalanmak isteyen sporseverler saatlik olarak kiralama işlemi yapabilecekken tenis ekipmanlarını da kiralayabilecek.

Ayrıca tesiste 2 adet plaj voleybolu sahası ve giyinme odaları da sporseverlere hizmet verecek. Tesis misafirlerine geniş otopark ve akşam ışıklandırma sistemi ile de konforlu bir hizmet sunuyor.

Tenis kortu kiralama ücretleri ise gündüz saatlik 65, akşam ise 80 lira olarak belirlendi.