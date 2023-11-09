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        Başkan Çolakbayrakdar yol çalışmalarını inceledi

        Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yapımı devam eden yol çalışmasını inceledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2023 - 13:48 Güncelleme: 09.11.2023 - 13:50
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        Başkan Çolakbayrakdar yol çalışmalarını inceledi
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        Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yapımı devam eden yol çalışmasını inceledi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Çolakbayrakdar, Doğu Sanayi Mahallesi'ni Küçük Sanayi Sitesi ile Kayabaşı Mahallesi'ne bağlayacak 30 metre genişliğinde ve 1600 metre uzunluğundaki yeni yol, kavşak ve çevre düzenleme çalışmalarını denetledi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Çolakbayrakdar, ulaşıma yeni bir soluk kazandırmanın yanı sıra çevre düzenlemesiyle bölgenin değerine değer katacaklarını belirtti.

        Çolakbayrakdar, yapılan çalışmalarla Doğu Sanayi bölgesinin çehresini değiştireceklerini kaydetti.

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