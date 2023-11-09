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        Kayseri Valisi Çiçek ve Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç'tan "10 Kasım" mesajı

        Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 85. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2023 - 16:17 Güncelleme: 09.11.2023 - 16:17
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        Kayseri Valisi Çiçek ve Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç'tan "10 Kasım" mesajı
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        Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 85. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Vali Çiçek, mesajında, 10 Kasım 1938'de hayata gözlerini yuman, İstiklal Mücadelesi'nin Büyük Önder'i, Cumhuriyet'in banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete intikalinin 85. yıl dönümünde saygı, rahmet ve minnetle yad ettiklerini ifade etti.

        Çiçek, 10 Kasımların, sadece Atatürk'ü anma değil, onu anlama, en büyük eseri Türkiye Cumhuriyeti'ni geliştirip koruyarak, geleceğe taşıma azimlerini tazeledikleri gün olduğunu belirtti.

        Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bütün ömrünü milletine adadığını, bağımsız, çağdaş ve demokratik bir devlet kurabilmek için yaşamı boyunca mücadele ettiğini vurgulayan Çiçek, şunları kaydetti:

        "Aziz milletimizin Kurtuluş Savaşı'nı başarılı bir şekilde yöneten bir komutan olan Atatürk, gerek Milli Mücadele döneminde bir askeri deha, gerekse Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan sonra kararları ve eylemleri ile tüm dünyanın dikkatini ve takdirini üstünde toplayan, yıllarca kendisine karşı savaşmış olan düşmanından bile övgü dolu sözler alan bir lider olmuştur. Aziz şehitlerimizden, kahraman gazilerimizden aldığımız ilham ve asil milletimizden almış olduğumuz güç ile ülkemizi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hedef olarak gösterdiği muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarmak için daha çok çalışacak, daha fazla gayret göstereceğiz."

        Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç da mesajında, Atatürk'ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yaşını kutladığını anımsattı.

        Ay yıldızlı Türk bayrağı ile dalgalanan bu cennet vatanda ecdadın mirasına layık olmak için gayretlerinin sürdüğünü belirten Büyükkılıç, devlete, vatana, bayrağa ve ezana sahip çıkmaya devam edeceklerini aktardı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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