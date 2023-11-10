Kayseri'de 600 hükümlü ve tutuklunun diş tedavisi yapıldı Kayseri'de 600 hükümlü ve tutuklunun diş tedavisi Nimet Bayraktar Diş Hastanesi tarafından cezaevinde yapıldı.

Kayseri'de 600 hükümlü ve tutuklunun diş tedavisi Nimet Bayraktar Diş Hastanesi tarafından cezaevinde yapıldı.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, hükümlülerin protez işlemlerinin yerinde yapılması amacıyla Nimet Bayraktar Diş Hastanesi Başhekimliği tarafından ceza infaz kurumuna diş laboratuvarı kuruldu.

Laboratuvarda diş hekimi görevlendirilerek, yerinde tedavi işlemi ile bir ayda 600 hükümlü ve tutuklunun diş protezi işlemleri ve tedavileri tamamlandı.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz, İl Sağlık Müdürü Mehmet Erşan, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ömer Demirgöz, Cezaevi Savcısı Ahmet İhsan Koç ve Diş Hastanesi Başhekimi Kazım Coşkun, bir ay boyunca cezaevi kampüsünde fedakarca görev yapan 3 diş hekimine teşekkür etti, plaket ve hediye verdi.