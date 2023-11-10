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        Kayseri'de firari 9 hükümlü yakalandı

        Kayseri'de, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 9 firari yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2023 - 12:52 Güncelleme: 10.11.2023 - 13:07
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        Kayseri'de firari 9 hükümlü yakalandı
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        Kayseri'de, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 9 firari yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlülerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi.

        43 personelin katılımıyla 11 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda, firari 9 hükümlü yakalandı.

        Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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