Kayseri'de yeni doğan bebeğinin ölümüne neden olduğu iddiasıyla yargılanan kadına hapis cezası Kayseri'de evinin tuvaletinde doğurduğu bebeğinin ölümüne neden olduğu iddiasıyla yargılanan kadın 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kayseri'de evinin tuvaletinde doğurduğu bebeğinin ölümüne neden olduğu iddiasıyla yargılanan kadın 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuksuz sanık N.B. (34) katılmadı, avukatı salonda hazır bulundu. Duruşmaya, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı da müdahil oldu.

Sanık avukatının esasa ilişkin savunmasının ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, N.B'ye "ihmali davranışla kasten öldürme" suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezası verdi.

İddiaya göre, nişanlısından hamile kalan N.B, 1 Şubat'ta evlerinin tuvaletinde doğurduğu erkek bebeğinin göbek bağını makas ile kesmiş, bir gün sonra hayatını kaybeden bebeğini evinin önündeki araziye gömmüştü.

Köpeğini gezdiren bir kişinin cesedi fark edip polise ihbarda bulunmasının ardından başlatılan soruşturmada anne gözaltına alınmıştı.