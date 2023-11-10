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        Kayseri'de yeni doğan bebeğinin ölümüne neden olduğu iddiasıyla yargılanan kadına hapis cezası

        Kayseri'de evinin tuvaletinde doğurduğu bebeğinin ölümüne neden olduğu iddiasıyla yargılanan kadın 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2023 - 14:39 Güncelleme: 10.11.2023 - 14:39
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        Kayseri'de yeni doğan bebeğinin ölümüne neden olduğu iddiasıyla yargılanan kadına hapis cezası
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        Kayseri'de evinin tuvaletinde doğurduğu bebeğinin ölümüne neden olduğu iddiasıyla yargılanan kadın 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

        1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuksuz sanık N.B. (34) katılmadı, avukatı salonda hazır bulundu. Duruşmaya, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı da müdahil oldu.

        Sanık avukatının esasa ilişkin savunmasının ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, N.B'ye "ihmali davranışla kasten öldürme" suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezası verdi.

        İddiaya göre, nişanlısından hamile kalan N.B, 1 Şubat'ta evlerinin tuvaletinde doğurduğu erkek bebeğinin göbek bağını makas ile kesmiş, bir gün sonra hayatını kaybeden bebeğini evinin önündeki araziye gömmüştü.

        Köpeğini gezdiren bir kişinin cesedi fark edip polise ihbarda bulunmasının ardından başlatılan soruşturmada anne gözaltına alınmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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