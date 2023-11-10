Kayseri'de "Ulu Çınarlar" korosu ve öğrenciler, Atatürk'ün sevdiği şarkıları seslendirdi
Kayseri'de "Ulu Çınarlar" korosu ve lise öğrencileri, Büyük Önder Atatürk'ü anma programı kapsamında Atatürk'ün sevdiği şarkıları seslendirdi.
Kayseri'de "Ulu Çınarlar" korosu ve lise öğrencileri, Büyük Önder Atatürk'ü anma programı kapsamında Atatürk’ün sevdiği şarkıları seslendirdi.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Mustafa Kumlu Ulu Çınarlar Yaşlı Yaşam ve Dayanışma Merkezi ile Celal Bayar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından yürütülen "Nesiller Arası Etkileşim" projesi kapsamında gençler ve ulu çınarlar bir araya geldi.
Celal Bayar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde düzenlenen "10 Kasım Atatürk’ü Anma Programı"nda, Atatürk’ün sevdiği şarkılar seslendirildi.
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