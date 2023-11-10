Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Güven Timleri Büro Amirliği ekiplerinin, 7 Kasım'da, Küçükmustafa Mahallesi Necip Fazıl Bulvarı'nda şüphelendikleri bir takside 53 gram sentetik uyuşturucu ve 6 gram esrar ele geçirdikleri operasyonda gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen A.K, V.G. ve M.Ş, hakimlikçe tutuklandı.

Ekiplerin taksiye düzenlediği operasyonun görüntüsü, İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından paylaşıldı.

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