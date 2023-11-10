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        Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı

        Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2023 - 15:51 Güncelleme: 10.11.2023 - 15:51
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        Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı
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        Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Güven Timleri Büro Amirliği ekiplerinin, 7 Kasım'da, Küçükmustafa Mahallesi Necip Fazıl Bulvarı'nda şüphelendikleri bir takside 53 gram sentetik uyuşturucu ve 6 gram esrar ele geçirdikleri operasyonda gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen A.K, V.G. ve M.Ş, hakimlikçe tutuklandı.

        Ekiplerin taksiye düzenlediği operasyonun görüntüsü, İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından paylaşıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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