Kayseri'den kısa kısa Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu ve yerel ortakları, 19 ilde yaklaşık 170 bin ağacın dikilmesini hedefleyen ağaçlandırma kampanyası başlatıyor.

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu ve yerel ortakları, 19 ilde yaklaşık 170 bin ağacın dikilmesini hedefleyen ağaçlandırma kampanyası başlatıyor.

Kayseri Ticaret Odasından yapılan açıklamaya göre, kampanya kapsamında Orman Genel Müdürlüğü'nün denetiminde 11-21 Kasım tarihlerinde Kayseri'nin de aralarında bulunduğu 19 kentte ağaç dikilecek.

Kayseri Ticaret Odası AB Bilgi Merkezi tarafından organize edilen program, 11 Kasım'da Yamula Barajı Kuşçu Marina mevkisinde kurulan KTO Avrupa Birliği Hatıra Ormanı'nda düzenlenecek.

Bu etkinlik, küresel iklim değişikliği mücadelesine katkı sağlamanın yanı sıra, daha yeşil ve sürdürülebilir bir gelecek için AB ile Türkiye arasındaki iş birliğini simgeleyecek.

- Melikgazi ilçesinin nüfusu 594 bin 344 kişi oldu

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre ilçesinin 594 bin 344 nüfusu ile 46 ilden büyük olduğunu bildirdi.

Palancıoğlu, TÜİK verilerine göre Kayseri nüfusunun 1 milyon 441 bin 523, ilin en büyük ilçelerinden Melikgazi'nin ise 594 bin 344 olarak açıklandığını ifade etti.

Melikgazi'nin Türkiye'de 46 ilden büyük bir ilçe olduğunu vurgulayan Palancıoğlu, göreve geldikleri günden itibaren vatandaşların ihtiyaçları, huzuru ve güveni için çalıştıklarını kaydetti.

- Melikgazi'de ceviz yetiştiriciliği kursu açıldı

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, bilinçli ceviz yetiştirilmesi için teorik ve uygulamalı kurs düzenlediklerini bildirdi.

Palancıoğlu, ceviz yetiştiriciliği kursu ile kaliteli cevizin bölgede yaygınlaştırılması sağlayacaklarını, yöreye uygun, modern tarım teknikleri ile ceviz yetiştirilmesini öğreteceklerini kaydetti.