Kayseri'de yangın çıkan müstakil ev kullanılamaz hale geldi
Kayseri'de müstakil evde çıkan yangın hasara yol açtı.
Kayseri'de müstakil evde çıkan yangın hasara yol açtı.
Alınan bilgiye göre, Melikgazi ilçesi Mimarsinan Mahallesi Hacı Arif Bey Caddesi'ndeki müstakil evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.
İtfaiyenin yaklaşık 1 saatlik çalışmasının ardından söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.
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