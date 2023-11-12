Atlı Cirit 1. Lig D Grubu müsabakalarına Kayseri'de devam edildi
2023 Hasan Sarol Sezonu Atlı Cirit 1. Lig D Grubu müsabakaları, Kayseri'de sürüyor.
2023 Hasan Sarol Sezonu Atlı Cirit 1. Lig D Grubu müsabakaları, Kayseri'de sürüyor.
Gençlik ve Spor Bakanlığı, Dünya Etnospor Konfederasyonu ve Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu iş birliğinde düzenlenen müsabakalar, Geleneksel Sporlar Binicilik ve Atlı Okçuluk Tesisi'nde gerçekleştiriliyor.
Atlı Cirit 1. Lig D Grubu müsabakalarında, Uşak Bir Eylül Atlıspor, Erzurum Dadaş Atlıspor, Uşak Eşme Üç Eylül Atlıspor ve Erzurum Akıncılar Atlıspor takımları mücadele ediyor.
Karşılaşmalar sonunda grubu birinci tamamlayacak takım, Türkiye finallerine yükselecek, son sıradaki takım ise Atlı Cirit 2. Ligi'ne düşecek.
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