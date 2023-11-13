Kayseri'deki uyuşturucu operasyonlarında 16 şüpheli tutuklandı
Kayseri'de bir hafta içeresinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 66 şüpheliden 16'sı tutuklandı.
Kayseri'de bir hafta içeresinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 66 şüpheliden 16'sı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 6-12 Kasım tarihleri arasında uyuşturucu kullanan ve ticaretini yapanlara yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda 612 gram uyuşturucu madde, 2 tabanca, bir hassas terazi ele geçirilirken gözaltına alınan 66 şüpheliden 16'sı tutuklandı.
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