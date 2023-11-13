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        Kayseri'deki uyuşturucu operasyonlarında 16 şüpheli tutuklandı

        Kayseri'de bir hafta içeresinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 66 şüpheliden 16'sı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2023 - 18:17 Güncelleme: 13.11.2023 - 18:52
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        Kayseri'deki uyuşturucu operasyonlarında 16 şüpheli tutuklandı
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        Kayseri'de bir hafta içeresinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 66 şüpheliden 16'sı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 6-12 Kasım tarihleri arasında uyuşturucu kullanan ve ticaretini yapanlara yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

        Operasyonda 612 gram uyuşturucu madde, 2 tabanca, bir hassas terazi ele geçirilirken gözaltına alınan 66 şüpheliden 16'sı tutuklandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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