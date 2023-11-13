Kayseri'de otomobilerden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı

Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesinde, otomobillerden parça çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Kocasinan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede çok sayıda otomobilin motor beyni ve gösterge panellerinin çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, yaptıkları araştırma ve kamera kayıtlarından şüphelinin kimliğini belirledi.

Şüpheli, bir eve düzenlenen operasyonda gözaltına alındı, yapılan aramada çalınan 15 otomobil parçası ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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