Erciyes Kış Sporları ve Turizm Merkezi Londra'da tanıtıldı Kayseri Büyükşehir Belediyesi, World Travel Market Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'nda Erciyes Kış Sporları ve Turizm Merkezi'ni tanıttı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, World Travel Market Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'nda Erciyes Kış Sporları ve Turizm Merkezi'ni tanıttı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, 4-7 Kasım tarihlerinde İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen fuar, Londra-Excel Fuar alanında gerçekleşti. Fuara, yaklaşık 184 ülkeden 40 binin üzerinde turizmci katıldı.

Fuarda katılımcılara, Kayseri ve Erciyes'in turizm potansiyeli, Erciyes Master Planı ile yapılan yatırımlar, tesisler ve pistler tanıtıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kayseri Erciyes AŞ Genel Müdürü Zafer Akşehirlioğlu, fuara yoğun katılım olduğunu bildirdi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın kentin ve Erciyes'in ulusal ve uluslararası alanlarda tanıtılmasına büyük önem verdiğini belirten Akşehirlioğlu, "Bizler de bu doğrultuda turizm zenginliğimizi her platformda anlatmaya gayret gösteriyoruz. Rusya, Ukrayna, Polonya, Belarus, Çekya'dan sonra İngiltere pazarı ile ilgili girişimlerimiz hızlandı. Londra'da da dünyanın dört bir yanından gelen tur operatörleri, acenteler ve turizm profesyonelleri Erciyes'e büyük ilgi gösterdi. Standımızı ziyaret eden turizm temsilcilerine Erciyes Kayak Merkezi'nde sunulan imkanlar, turizm faaliyetleri ve tesislerle ilgili detaylı bilgi paylaştık." ifadesini kullandı.