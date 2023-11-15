Erciyes Dağı'nda sis güzelliği

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Erciyes Dağı'nda sis etkili oluyor.

Kış sporları ve turizm merkezi olan 3 bin 917 rakımlı Erciyes Dağı'nın etrafında sis oluştu.

Şehrin sembolü Erciyes Dağı, etrafını çevreleyen sis tabakasıyla güzelliğine güzellik kattı.