Erciyes Dağı'nda sis güzelliği
Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Erciyes Dağı'nda sis etkili oluyor.
Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Erciyes Dağı'nda sis etkili oluyor.
Kış sporları ve turizm merkezi olan 3 bin 917 rakımlı Erciyes Dağı'nın etrafında sis oluştu.
Şehrin sembolü Erciyes Dağı, etrafını çevreleyen sis tabakasıyla güzelliğine güzellik kattı.
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