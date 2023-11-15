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        Erciyes Dağı'nda sis güzelliği

        Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Erciyes Dağı'nda sis etkili oluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2023 - 10:45 Güncelleme: 15.11.2023 - 10:45
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        Erciyes Dağı'nda sis güzelliği
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        Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Erciyes Dağı'nda sis etkili oluyor.

        Kış sporları ve turizm merkezi olan 3 bin 917 rakımlı Erciyes Dağı'nın etrafında sis oluştu.

        Şehrin sembolü Erciyes Dağı, etrafını çevreleyen sis tabakasıyla güzelliğine güzellik kattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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