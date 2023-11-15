Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kayseri'de firari 12 hükümlü yakalandı

        Kayseri'de polisin düzenlediği operasyonda 12 firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2023 - 11:29 Güncelleme: 15.11.2023 - 11:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayseri'de firari 12 hükümlü yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kayseri'de polisin düzenlediği operasyonda 12 firari hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlülerin yakalanmasına yönelik kent merkezinde 17 adrese, 73 personelle eş zamanlı operasyon düzenledi.

        Operasyonda yakalanan 12 hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        'Künde'ye getirmişti! 8 yıl hapsi isteniyor
        'Künde'ye getirmişti! 8 yıl hapsi isteniyor
        Türkiye Yeşil Fonu kurulacak
        Türkiye Yeşil Fonu kurulacak
        Galatasaray'da Caner Erkin sürprizi!
        Galatasaray'da Caner Erkin sürprizi!
        "Altınları doldur yoksa vururum!" Sakar soyguncu kendini vurdu!
        "Altınları doldur yoksa vururum!" Sakar soyguncu kendini vurdu!
        İhraç ediliyor!
        İhraç ediliyor!
        Faruk’un 112 acil çağrı merkeziyle konuşmaları, Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme’de ilk kez yayınlandı!
        Faruk’un 112 acil çağrı merkeziyle konuşmaları, Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme’de ilk kez yayınlandı!
        Emil Breivik'in menajeri İstanbul'da!
        Emil Breivik'in menajeri İstanbul'da!
        Hedef 150 yıllık dev olmak
        Hedef 150 yıllık dev olmak
        İsrail'den Gazze'nin en büyük hastanesine askeri operasyon!
        İsrail'den Gazze'nin en büyük hastanesine askeri operasyon!
        İzlanda'da volkanik patlama alarmı!
        İzlanda'da volkanik patlama alarmı!
        Baraj doluluk oranı açıklandı! İstanbul'a iyi haber! Artış sürüyor!
        Baraj doluluk oranı açıklandı! İstanbul'a iyi haber! Artış sürüyor!
        Öğrencilere teknolojik cihaz ve internet desteği başvuruları başladı
        Öğrencilere teknolojik cihaz ve internet desteği başvuruları başladı
        Atalay’dan vergi indirimi çağrısı
        Atalay’dan vergi indirimi çağrısı
        Ayça 21 yaşındaydı üniversite okuyordu! 2.10 promilli sürücü tutuklandı!
        Ayça 21 yaşındaydı üniversite okuyordu! 2.10 promilli sürücü tutuklandı!
        The Economist'ten 2024'ün şifreleri
        The Economist'ten 2024'ün şifreleri
        "Pentagon, İsrail'e askeri yardımı sessizce artırdı"
        "Pentagon, İsrail'e askeri yardımı sessizce artırdı"
        Premier Lig'de nefes nefese yarış!
        Premier Lig'de nefes nefese yarış!
        5 yaşındaki Deniz Sönmez dişi çekildikten sonra yaşamını yitirdi
        5 yaşındaki Deniz Sönmez dişi çekildikten sonra yaşamını yitirdi
        Küresel ısınmanın insan sağlığı üzerindeki etkileri tehlikeli boyutlarda
        Küresel ısınmanın insan sağlığı üzerindeki etkileri tehlikeli boyutlarda
        Dünyada her dört gençten biri kendini yalnız hissediyor
        Dünyada her dört gençten biri kendini yalnız hissediyor

        Benzer Haberler

        Sınıfın "haylaz öğrencisi" muaythaide yeni şampiyonluklar peşinde
        Sınıfın "haylaz öğrencisi" muaythaide yeni şampiyonluklar peşinde
        Millet bahçesinin piknik masaları, liselilerden
        Millet bahçesinin piknik masaları, liselilerden
        Erciyes Dağı'nda sis güzelliği
        Erciyes Dağı'nda sis güzelliği
        Erciyes Üniversitesinde geleceğin hekimleri beyaz önlük giydi
        Erciyes Üniversitesinde geleceğin hekimleri beyaz önlük giydi
        İstanbul'daki kazada ölen polis memurunun cenazesi Kayseri'de defnedildi
        İstanbul'daki kazada ölen polis memurunun cenazesi Kayseri'de defnedildi
        Başına sert cisimle vurularak öldürülen kadın, toprağa verildi; kocası ve o...
        Başına sert cisimle vurularak öldürülen kadın, toprağa verildi; kocası ve o...