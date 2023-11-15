Kayseri'de firari 12 hükümlü yakalandı

Kayseri'de polisin düzenlediği operasyonda 12 firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlülerin yakalanmasına yönelik kent merkezinde 17 adrese, 73 personelle eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda yakalanan 12 hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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