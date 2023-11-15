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        Sınıfın "haylaz öğrencisi" muaythaide yeni şampiyonluklar peşinde

        HAKAN CAN ŞAHİN - Kayseri'de beden eğitimi öğretmeninin desteğiyle muaythai sporuna başlayan gençler dünya şampiyonu Murat Avcı (17), elit büyüklerde de kürsünün en üst basamağına çıkmak istiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2023 - 11:38 Güncelleme: 15.11.2023 - 11:38
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        Sınıfın "haylaz öğrencisi" muaythaide yeni şampiyonluklar peşinde
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        HAKAN CAN ŞAHİN - Kayseri'de beden eğitimi öğretmeninin desteğiyle muaythai sporuna başlayan gençler dünya şampiyonu Murat Avcı (17), elit büyüklerde de kürsünün en üst basamağına çıkmak istiyor.

        Hiperaktifliğiyle beden eğitimi öğretmeni ve aynı zamanda milli takım antrenörü Nazım Yorulmaz'ın dikkatini çeken lise son sınıf öğrencisi Murat Avcı, 10 yaşında muaythai sporunu yapmaya başladı.

        Fondness Spor Kulübü üyesi Murat Avcı, bu sporda 7 kez Türkiye şampiyonu, geçen yıl İstanbul'da yapılan Muaythai Avrupa Şampiyonası'nda üçüncü, Malezya'daki Muaythai Dünya Şampiyonası'nda birinci, bu sene ise Ankara'daki Muaythai Avrupa Şampiyonası'nda birinci, İstanbul'da gerçekleştirilen Wako Kickboks Avrupa Şampiyonası'nda ikinci ve Antalya'daki Muaythai Dünya Şampiyonası'nda birinci oldu.

        Katıldığı organizasyonlardaki performansıyla dikkatleri üzerine çeken milli sporcu, hedeflediği elit büyüklerdeki birincilik için antrenmanlarını Kayseri'de sürdürüyor.

        -"Ülkemiz için bir şeyler yapmaya başladık"

        Murat Avcı, AA muhabirine, kendisi gibi hareketli olan herkese bir spor dalıyla ilgilenmelerini tavsiye ettiğini söyledi.

        Haylazlığı nedeniyle dışlanan biriyken spora başlamasıyla örnek gösterilen ve sevilen biri olmaktan mutluluk duyduğunu belirten genç sporcu, "Okulda haylazdık. Hocamız sayesinde düzeldik, spora teşvik etti bizi ve ülkemiz için bir şeyler yapmaya başladık. Bundan sonra en büyük hedefim, elit büyüklerde dünya şampiyonu olmak. Orada inşallah ülkemizin bayrağını en zirveye çıkarmak istiyorum. Daha sonra kick boks ve diğer ek branşlarda ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum." diye konuştu.

        Sporun kendisini disiplinli birine dönüştürdüğünü anlatan Murat Avcı, "Annemler bu sporu yapmaya başladığımda çok şüphecilerdi, ancak şimdi destek veriyorlar. Babam fanatiğim oldu, her maçıma geliyor. Spor ile en başta öz güven kazanıyorsunuz. Her yerde kendimi rahatça ifade etme şansım oldu. Kendimi fiziki olarak da daha rahat hissediyorum." ifadelerini kullandı.

        Antrenör Nazım Yorulmaz da spor sayesinde her türlü haylazlığından kurtulan sporcusunun katıldığı organizasyonlarda birçok madalya kazandığını aktardı.

        Derslerinde ve hayatının her alanında başarılı olan sporcusuyla gurur duyduğunu belirten Yorulmaz, elit büyüklerde birincilik kürsüsüne çıkmak isteyen Murat'ın çok hırslı ve iddialı olduğunu söyledi.

        Yorulmaz, haftanın 6 günü antrenman yaptıklarını ifade ederek, "Vatan, millet ve bayrak için savaşacağız dediğimde Murat tamamen değişiyor, kapasitesinin üstüne çıkıyor. Harika maçlar alıyor. Bu sayede 2 kez dünya şampiyonu oldu. Bundan sonrasında da inşallah elit büyüklerde istediğimiz başarıları elde ederiz." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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