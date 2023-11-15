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        Kayseri'de "Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer tehditler" tatbikatı yapıldı

        Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) çerçevesinde Kayseri'de 88 personelin katılımı ile Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer (KBRN) tehditler tatbikatı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2023 - 14:43 Güncelleme: 15.11.2023 - 15:05
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        Kayseri'de "Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer tehditler" tatbikatı yapıldı
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        Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) çerçevesinde Kayseri'de 88 personelin katılımı ile Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer (KBRN) tehditler tatbikatı yapıldı.

        Kayseri Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) bulunan bir fabrikada ve bahçesinde gerçekleştirilen tatbikatta senaryo gereği meydana gelen patlamada kimyasal madde tankında sızıntı meydana geldi, 4 çalışan ile ihbar üzerine olay yerine gelen motorize ekipten 2 polis, kimyasal maddeye maruz kaldı.

        Emniyet, OSB itfaiyesi, UMKE, Büyükşehir Belediye itfaiyesi, AFAD, 112, Meteoroloji Bölge Müdürlüğü, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri olay yerine gelerek, çalışma başlattı.

        Sıcak, ılık ve soğuk alanların tespiti için A tipi korumalı elbiseli 4 AFAD personeli sahaya girdi, kimyasaldan arındırma çadırı kuruldu.

        Kimyasala maruz kalan 6 yaralının tahliyesi ılık bölgede bulunan arındırma çadırında gerçekleştirildi, yıkanma işlemleri tamamlanan yaralılar daha sonra soğuk bölgedeki UMKE ekiplerine teslim edildi. Tıbbi müdahaleleri yapılan yaralılar ambulanslarla hastaneye götürüldü.

        Sahadaki personelin maruziyet ölçümü yapılarak yıkanması, kirlenmiş malzeme ve kıyafetlerin imhası ve temizliği için ekiplere teslim edilmesinin ardından emniyetin olay yeri inceleme personeli sahada çalışma yaptı.

        Tatbikatın ardından basın mensuplarına açıklama yapan İl Sağlık Müdürü Mehmet Erşan, sanayi ve endüstrinin gelişmesiyle KBRN tehdidi risklerinin de arttığını söyledi.

        Hem bu konuya dikkat çekmek hem de hazırlıkları tamamlamak adına ekiplerle Türkiye Afet Müdahale Planı çerçevesinde Yerel Düzey Sağlık Çalışma Grubu olarak paydaşlarla tatbikat gerçekleştirdiklerini ifade eden Erşan, "Sahada son derece hazırlıklı ve uyum içerisinde başarılı bir tatbikat gerçekleştirildi. Destek veren bütün kurumlarımıza ve tatbikata katılan 88 personelimize teşekkür ediyorum." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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