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        Kayseri'de Et ve Et Ürünleri Çalıştayı ve Festivali düzenlenecek

        Kayseri Ticaret Borsası (KTB) Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış, 16-19 Kasım'da Et ve Et Ürünleri Çalıştayı ve Festivali düzenleneceğini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2023 - 15:12 Güncelleme: 15.11.2023 - 15:17
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        Kayseri'de Et ve Et Ürünleri Çalıştayı ve Festivali düzenlenecek
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        Kayseri Ticaret Borsası (KTB) Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış, 16-19 Kasım'da Et ve Et Ürünleri Çalıştayı ve Festivali düzenleneceğini bildirdi.

        Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde düzenlenen basın toplantısında konuşan Bağlamış, kentte ilk defa KTB ev sahipliğinde, 16-19 Kasım'da Et ve Et Ürünleri Çalıştayı ve Festivali düzenleneceğini söyledi.

        Bağlamış, çalıştayda, Türkiye'de et ve et ürünlerinin durumunu değerlendirmek ve daha güçlü bir sektör ortaya koymak için alınması gereken önlemlerin sektör paydaşları ile konuşulacağını aktardı.

        Türkiye genelinde, alanında öne çıkan bilim insanlarının çalıştaya davet edildiğini vurgulayan Bağlamış, şunları kaydetti:

        "Et ve et ürünleri bizim için toplumumuzun vazgeçemeyeceği, beslenmemizde çok kıymetli protein kaynağıdır. Bu iki üründe nasıl bir üretim mekanizması, nasıl bir üretim stratejimiz olmalı, biz şu anda neler yapıyoruz, dünyada durum nedir, yakın gelecekte bizim risklerimiz nelerdir, neler yapmalıyız, üretim stratejimiz ne olmalı, bunların hepsi çok detaylı ve kapsamlı bir şekilde herhangi bir rezerv olmadan tartışılsın istiyoruz. Değerli hocalarımızın destekleri ile bir sonuç raporu hazırlayacağız. Amacımız sektörün sorunlarına yönelik politika belirlemek üzere kalıcı çözüm önerileri oluşturmak ve her paydaşımızın kazandığı bir değer zinciri tesis etmektir."

        Bağlamış, Kayseri'nin et ve et ürünlerinde merkez konumda olduğunu, sadece üretim ve satış alanında değil, akademik, turizm ve tanıtım tarafında da şehri ileri noktaya taşıyabilmek için KTB olarak çalışmaya devam ettiklerini sözlerine ekledi.

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