Kayseri'den kısa kısa Kayseri Büyükşehir Belediyesi ekipleri, ilkbahar, yaz ve sonbahar dönemlerinde toplam 2 milyon 240 bin çiçek dikti.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ekipleri, ilkbahar, yaz ve sonbahar dönemlerinde toplam 2 milyon 240 bin çiçek dikti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ilkbahar dönemi çiçeklendirme çalışmaları çerçevesinde parklar, mesire alanları, refüjler, meydanlar ve peyzaj alanlarına menekşe, çuha, karanfil, sardunya, kadife, vapur dumanı, ateş çiçeği, yıldız çiçeği, begonya gibi çiçekler dikildi.

Sonbahar çalışmaları ve dikimleri devam ederken, kışlık menekşe, kasımpatı, lale ve sümbül çiçeklerinin dikimi de sürüyor.

Böylece ilkbahar, yaz ve sonbahar çiçeklendirme çalışmaları kapsamında toplam kullanılan çiçek sayısı 2 milyon 240 bini buldu.

- ERÜ'de "15 Kasım Dünya KOAH Günü" etkinliği düzenlendi

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Hastanesinde "15 Kasım Dünya KOAH Günü" dolayısıyla hasta ve hasta yakınlarını bilinçlendirmek amaçlı ücretsiz solunum fonksiyon testi (SFT) yapıldı.

Hastane başhekimliğinin katkılarıyla Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı ile Türk Toraks Derneği işbirliğiyle gerçekleştirilen etkinlikte Gevher Nesibe Hastanesi girişinde stant kuruldu.

Burada hasta ve hasta yakınlarına bilgilendirme yapılarak broşür dağıtıldı ve ücretsiz SFT yapıldı.

- Kayseri'de kooperatifçilik eğitiminin ilk grubu sertifikalarını aldı

Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB), 10 farklı kooperatiften 66 kişiye uzaktan eğitimle ilk temel kooperatifçilik eğitimini verdi.

KESOB Başkanı Şeyhi Odakır, 6 gün süren 40 saatlik eğitimi tamamlayan kursiyerlere sertifikalarını verdiklerini ifade etti.

Odakır, kurum olarak yeni müracaatlara açık olduklarını kaydetti.

- Çolakbayrakdar, gecekonduların yıkım çalışmalarını inceledi

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Karadeniz Caddesi'nden Tayfun Caddesi'ne kesintisiz ulaşım sağlayacak yol için gecekonduların yıkım çalışmalarını inceledi.

Yavuzlar, Gaziosman ve Yunusemre bölgesinde imarsız gecekondu yapıları çözüme kavuşturduklarını belirten Çolakbayrakdar, yıkım işleminden sonra başlanacak yeni yolun Kayseri'ye hayırlı olmasını diledi.