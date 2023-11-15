Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon:DeveliMurat Kocatürk

Hakemler: Burhan İlhan, Bektaş Kalender

Develi Belediyespor: Muhammed Ertuğrul, İgor, Romero, Kemal Kayhan, Cepeda, Yasin Aydın (Mustafa Susam, Abdullah Cam, Calvo, Onur İrteni, Rıfat Kantarcı, Egecan Avcıl, Metin Durmuş, Burak Çevik, )

Bigadiç Belediyespor: Vefa Yılmaz, Eren Kanlı, Murat Al, Arinze, Taha Erdem, Yiğit (Andaç Kapan, Gökhan Çatal, Kadir Gülcan, İlker Alican, Salih Özdemir)

Setler: 25-21, 25-16, 25-20

Süre: 72 (26, 22, 24)

KAYSERİ

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