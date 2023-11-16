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        Kayseri'de bir kadının öldürülmesine ilişkin yakalanan 2 oğlu ve komşusu adliyede

        Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir kadının başına sert cisimle vurularak öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 2 oğlu ve komşusu, adliyeye sevk edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2023 - 16:46 Güncelleme: 16.11.2023 - 16:46
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        Kayseri'de bir kadının öldürülmesine ilişkin yakalanan 2 oğlu ve komşusu adliyede
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        Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir kadının başına sert cisimle vurularak öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 2 oğlu ve komşusu, adliyeye sevk edildi.

        Gesi Mahallesi Yüksel Çavuşoğlu Caddesi'ndeki müstakil evinde H.S'nin (51) öldürülmüş halde bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan oğulları S.S. (28) ve B.S. (23) ile komşusu İ.K'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

        Kayseri Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

        Şüphelilerden İ.K'nin, öldürülen H.S'nin kolundaki bileziği de aldığı ileri sürüldü.

        S.A.S, 13 Kasım Pazartesi akşamı hayvanlarını otlattıktan sonra evine döndüğünde eşi H.S'nin yerde hareketsiz yattığını görmüş, ihbar üzerine olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekibi, kadının kafasına sert bir cisimle vurularak öldürüldüğünü tespit etmişti.

        Olaya ilişkin öldürülen kadının oğulları S.S. ve B.S. ifadeleri alınmak üzere jandarma merkezine götürülmüş, komşusu İ.K. de gözaltına alınmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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