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        Kayseri'de gönüllüler çocuklar için atkı ve bere örüyor

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi Mesleki Eğitim ve Kültür AŞ (KAYMEK) tarafından başlatılan "Çocuklarımıza İyilik Örün" projesiyle gönüllüler çocuklara atkı ve bere örüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2023 - 16:56 Güncelleme: 16.11.2023 - 17:00
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        Kayseri'de gönüllüler çocuklar için atkı ve bere örüyor
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        Kayseri Büyükşehir Belediyesi Mesleki Eğitim ve Kültür AŞ (KAYMEK) tarafından başlatılan "Çocuklarımıza İyilik Örün" projesiyle gönüllüler çocuklara atkı ve bere örüyor.

        KAYMEK Genel Müdürü Denizhan Burhan Çanakpınar, yazılı açıklamasında, örülen atkı ve berelerin, şehrin dört bir yanında ihtiyacı olan çocuklara dağıtılacağını belirtti.

        Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen çocuklara da binlerce atkı ve bere ulaştırıldığını aktaran Çanakpınar, şunları kaydetti:

        "İsteyenler yumakları KAYMEK tesislerinden ücretsiz alabiliyor. Şu an iplerimiz bitti, devamı gelecek. Önümüzdeki günlerde Büyükşehir Belediye Başkanımız Memduh Büyükkılıç, şehrimizin dört bir yanında ihtiyacı olan çocuklarımıza üşümemeleri adına bu atkı ve bereleri dağıtacak. Projemiz örnek oldu, birçok ilde başlatıldı. Bu bizi onurlandırıyor ve gururlandırıyor. Bu projedeki esas amaç atkı ve bere örmek değil, iyilik örmek."

        KAYMEK kursiyeri Filiz Özbülbül ise belediyenin verdiği iple üşüyen çocuklara atkı ve şapka örüp, onları mutlu etmek istediğini vurguladı.

        Kursiyer Şerife Altay ise çocukların ihtiyacı için atkı ve bere örmekten memnuniyet duyduğunu kaydetti.

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