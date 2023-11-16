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        Bebeğini çöp konteynerine attığı öne sürülen kadına ağırlaştırılmış müebbet talebi

        Kayseri'de yeni doğan bebeğini havluya sarıp çöp konteynerine attığı iddia edilen kadının ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2023 - 18:06 Güncelleme: 16.11.2023 - 18:06
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        Bebeğini çöp konteynerine attığı öne sürülen kadına ağırlaştırılmış müebbet talebi
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        Kayseri'de yeni doğan bebeğini havluya sarıp çöp konteynerine attığı iddia edilen kadının ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istendi.

        Sanık F.T. hakkında hazırlanan ve "alt soydan akrabayı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen iddianame, 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

        F.T, iddianamede yer alan ifadesinde, suçlamayı reddetti.

        Bebeğinin sağ doğmadığını öne süren F.T, "Sabahtan akşama kadar bir umut, bebeğimin nefes almasını bekledim. Hatta emzirebilmek için sütümün gelmesi amacıyla duş aldım. Bebeğime zarar verme gibi bir niyetim yoktu. Bebeği istemeseydim, hamilelik süreci başında aldırabilirdim. Aklımdan dahi geçmedi." ifadelerini kullandı.

        Melikgazi ilçesi Selçuklu Mahallesi'nde 4 Temmuz'da çöp konteynerinde havluya sarılı bebek bulunduğu ihbarı üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri, bebeğin hayatını kaybettiğini belirlemiş, gözaltına alınan anne F.T. tutuklanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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