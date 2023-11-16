Kayseri'de fırtınada dengesini kaybedip inşaatın çatısından düşen işçi öldü

Kayseri'de, çalıştığı inşaatın çatısından, fırtınanın kopardığı panellerin çarpması sonucu dengesini kaybederek düşen işçi hayatını kaybetti.

Melikgazi İlçesi Ambar Mahallesi 894. Sokak üzerinde bir inşaatın çatısında çalışan 53 yaşındaki O.Ç. fırtına ve sağanağa yakalandı.

Fırtınanın etkisiyle çatıdan kopan panellerin çarptığı işçi, dengesini kaybederek yere düştü.

Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, işçinin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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