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        Kayseri'de fırtınada dengesini kaybedip inşaatın çatısından düşen işçi öldü

        Kayseri'de, çalıştığı inşaatın çatısından, fırtınanın kopardığı panellerin çarpması sonucu dengesini kaybederek düşen işçi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2023 - 19:07 Güncelleme: 16.11.2023 - 19:09
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        Kayseri'de fırtınada dengesini kaybedip inşaatın çatısından düşen işçi öldü
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        Kayseri'de, çalıştığı inşaatın çatısından, fırtınanın kopardığı panellerin çarpması sonucu dengesini kaybederek düşen işçi hayatını kaybetti.

        Melikgazi İlçesi Ambar Mahallesi 894. Sokak üzerinde bir inşaatın çatısında çalışan 53 yaşındaki O.Ç. fırtına ve sağanağa yakalandı.

        Fırtınanın etkisiyle çatıdan kopan panellerin çarptığı işçi, dengesini kaybederek yere düştü.

        Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, işçinin yaşamını yitirdiğini belirledi.

        Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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