ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Salon:KadirHas Kongre Merkezi

Hakemler: Musa Kazım Çetin, Fatma Öztürk Çağatay Taşkın

Melikgazi Kayseri Basketbol: Cuic 3, Aaryn Ellenberg 16, Merve Arı 2, Ayşegül Günay Aladağ 4, Gintare Petronyte 4, Damla Gezgin 8, Nazlı Bircan Gökdemir 7, Holmes 8

ÇBK Mersin: Asena Yalçın 9, Williams 8, Kiss 4, Melis Gülcan 8, Mabrey 20, Derin Yaya 8, Sinem Ataş 8, Holingsvorth, Meltem Avcı, Iagupova 15

1.Periyot: 14-17

Devre: 29-44

3.Periyot: 44-65

KAYSERİ

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