Kayseri'de kahvehanede polise mukavemet eden 3 zanlı gözaltına alındı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde polise mukavemet eden 3 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Mithatpaşa Mahallesi Bulgurcu Sokak üzerindeki bir kahvehanede asayiş denetimi yapan polislerin uyarılarını dikkate almayan grup, polis ekipleriyle tartışmaya başladı.

Kahvehanedeki grup daha sonra polislere mukavemet gösterince olay yerine takviye ekip istendi.

Ekipler, 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüpheliler hakkında görevli memura mukavemetten işlem yapıldı.

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