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        Kayseri'de kahvehanede polise mukavemet eden 3 zanlı gözaltına alındı

        Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde polise mukavemet eden 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2023 - 21:53 Güncelleme: 16.11.2023 - 21:59
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        Kayseri'de kahvehanede polise mukavemet eden 3 zanlı gözaltına alındı
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        Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde polise mukavemet eden 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Alınan bilgiye göre, Mithatpaşa Mahallesi Bulgurcu Sokak üzerindeki bir kahvehanede asayiş denetimi yapan polislerin uyarılarını dikkate almayan grup, polis ekipleriyle tartışmaya başladı.

        Kahvehanedeki grup daha sonra polislere mukavemet gösterince olay yerine takviye ekip istendi.

        Ekipler, 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

        Şüpheliler hakkında görevli memura mukavemetten işlem yapıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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