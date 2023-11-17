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        Kayseri'de çökertme baca ile yağmur ve kar suyu değerlendiriliyor

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü, yağmur ve eriyen kar sularını yer altı sularına kazandırmak amacıyla bu yıl 190 çökertme baca yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.11.2023 - 10:37 Güncelleme: 17.11.2023 - 10:37
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        Kayseri'de çökertme baca ile yağmur ve kar suyu değerlendiriliyor
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        Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü, yağmur ve eriyen kar sularını yer altı sularına kazandırmak amacıyla bu yıl 190 çökertme baca yaptı.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, KASKİ Genel Müdürlüğü, yağmur ve kar sularının değerlendirilmesi uygulaması olan "yağmur hasadı" çalışmalarına devam ediyor.

        Bu kapsamda bu yılın ilk 10 ayında 190 çökertme baca yapılarak yağmur ve kar sularının yer altına yönlendirilmesi sağlandı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, kent genelinde muhtelif bölgelerde gerçekleştirilen proje sayesinde geri dönüşüm anlamında önemli kazanım sağladıklarını belirtti.

        Büyükkılıç, "Yağmur ve eriyen kar sularını yer altı sularına kazandırmak amacıyla KASKİ tarafından çökertme baca uygulaması çölleşme ve kuraklıkla mücadele yöntemlerinden biri olarak kullanılıyor. 'Yağmur hasadı' olarak da bilinen yöntem ile yılın ilk 10 ayında şehrin muhtelif yerlerinde toplam 190 çökertme baca yapılarak yağmur sularının yer altına yönlendirilmesi sağlandı. Yıl sonuna kadar bu sayıyı 230'a çıkarmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

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