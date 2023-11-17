Erciyes'te karavan tutkunları için özel alan hazırlanıyor Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'nin önemli kayak ve turizm merkezlerinden Erciyes'te karavan tutkunları için özel alan hazırlıyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'nin önemli kayak ve turizm merkezlerinden Erciyes'te karavan tutkunları için özel alan hazırlıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Erciyes'in potansiyelini artırmak ve turizm faaliyetlerini 12 aya yaymak için yeni projeler hayata geçiriliyor.

Büyükşehir Belediyesi tarafından, Erciyes Tekir Yaylası'nda 2 bin 200 metrede kurulan 54 bin metrekarelik çadır kamping alanının yanına karavan tutkunları için de özel alan yapılıyor.

Erciyes AŞ'nin yürüttüğü projede karavanların tüm ihtiyaçlarını giderecek şekilde elektrik, su, duş, tuvalet gibi alt ve üst yapı çalışmaları ile karavan kullanımına özel alan hazırlanıyor.

Tekir Yaylası'ndaki karavan alanı gelecek sezon hizmete açılacak.