Kayseri Büyükşehir Belediyesinin gastronomi çalışmaları bilimsel makalede yer aldı

Kayseri Büyükşehir Belediyesinin şehrin tanıtımı konusundaki gastronomi çalışmaları bir makalede yayımlandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Uluslararası Anadolu Sosyal Bilimler Dergisi’nde yayımlanan araştırmada, gastronominin Kayseri’nin tanıtılmasında öncü alanlardan olduğu belirtildi.

Uluslararası Anadolu Sosyal Bilimler Dergisi’nin 2023 yılı cilt 7, sayı 2 numaralı yayınındaki ‘Gastronomi ve Kent Pazarlamasının Kayseri Örneğinde İncelenmesi’ başlıklı makalesinde, gerçekleştirilen kamuoyu araştırmalarının ve yapılan çalışmaların sonuçları paylaşıldı.

Makalede, Kayseri'nde yemek kültürünün özelliğinden bahsedilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Kayseri ili özelinde yöresel mutfağın Kayseri ilinin diğer turistik ve ilgi çekici özeliklerine kıyasla ne ölçüde ziyaretçi çekme kapasitesine sahip olduğu ve dolayısıyla kent pazarlamasındaki öneminin belirlenmesine yönelik sorulan sıralama sorularının sonuçlarına göre kayak ve dağcılık gibi sportif faaliyetlerin ardından gastronominin kentin ziyareti için ikinci önemli gerekçeyi oluşturduğu tespit edilmiştir. Bu sonuçla paralel şekilde Kayseri ilinin öne çıkan özelliklerinin önem sıralamasında kış turizmi ve yemek kültürü en önemli özellikler olarak gösterilmiştir. Ayrıca yemek kültürünün özelliği olarak da Kayseri yemeklerinin lezzeti en önemli faktör olmuştur."