Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kayseri Büyükşehir Belediyesinin gastronomi çalışmaları bilimsel makalede yer aldı

        Kayseri Büyükşehir Belediyesinin şehrin tanıtımı konusundaki gastronomi çalışmaları bir makalede yayımlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.11.2023 - 13:36 Güncelleme: 17.11.2023 - 13:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayseri Büyükşehir Belediyesinin gastronomi çalışmaları bilimsel makalede yer aldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kayseri Büyükşehir Belediyesinin şehrin tanıtımı konusundaki gastronomi çalışmaları bir makalede yayımlandı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Uluslararası Anadolu Sosyal Bilimler Dergisi’nde yayımlanan araştırmada, gastronominin Kayseri’nin tanıtılmasında öncü alanlardan olduğu belirtildi.

        Uluslararası Anadolu Sosyal Bilimler Dergisi’nin 2023 yılı cilt 7, sayı 2 numaralı yayınındaki ‘Gastronomi ve Kent Pazarlamasının Kayseri Örneğinde İncelenmesi’ başlıklı makalesinde, gerçekleştirilen kamuoyu araştırmalarının ve yapılan çalışmaların sonuçları paylaşıldı.

        Makalede, Kayseri'nde yemek kültürünün özelliğinden bahsedilerek, şu ifadelere yer verildi:

        "Kayseri ili özelinde yöresel mutfağın Kayseri ilinin diğer turistik ve ilgi çekici özeliklerine kıyasla ne ölçüde ziyaretçi çekme kapasitesine sahip olduğu ve dolayısıyla kent pazarlamasındaki öneminin belirlenmesine yönelik sorulan sıralama sorularının sonuçlarına göre kayak ve dağcılık gibi sportif faaliyetlerin ardından gastronominin kentin ziyareti için ikinci önemli gerekçeyi oluşturduğu tespit edilmiştir. Bu sonuçla paralel şekilde Kayseri ilinin öne çıkan özelliklerinin önem sıralamasında kış turizmi ve yemek kültürü en önemli özellikler olarak gösterilmiştir. Ayrıca yemek kültürünün özelliği olarak da Kayseri yemeklerinin lezzeti en önemli faktör olmuştur."

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Candan kardeşlerin sorgularındaki detaylar ortaya çıktı!
        Candan kardeşlerin sorgularındaki detaylar ortaya çıktı!
        Hrant Dink'in eşi Rakel Dink'ten açıklama!
        Hrant Dink'in eşi Rakel Dink'ten açıklama!
        Fenerbahçe'de yabancı kontenjanı sorunu!
        Fenerbahçe'de yabancı kontenjanı sorunu!
        Golden Gate Köprüsü'ne özel file sistemi
        Golden Gate Köprüsü'ne özel file sistemi
        Kış, tipiyle beraber geldi!
        Kış, tipiyle beraber geldi!
        Farah Zeynep Abdullah ifade verdi
        Farah Zeynep Abdullah ifade verdi
        Türkiye'nin ilk boğaz köprüsünde tehlike çanları çalıyor!
        Türkiye'nin ilk boğaz köprüsünde tehlike çanları çalıyor!
        Başkan Koç'tan set ziyareti
        Başkan Koç'tan set ziyareti
        Ölü bulunan bebekle ilgili yeni gelişme!
        Ölü bulunan bebekle ilgili yeni gelişme!
        Köşe kapmaca
        Köşe kapmaca
        9 kurşunla öldürüldü! 'Yasak aşk' cinayetinde barut izi araştırması!
        9 kurşunla öldürüldü! 'Yasak aşk' cinayetinde barut izi araştırması!
        ‘Atatürk’ 100 milyon TL’yi geçti
        ‘Atatürk’ 100 milyon TL’yi geçti
        Ünlü sunucu Metin Uca yaşamını yitirdi
        Ünlü sunucu Metin Uca yaşamını yitirdi
        Hamas'tan ABD'ye: Apaçık yalan hikayenin tekrarı
        Hamas'tan ABD'ye: Apaçık yalan hikayenin tekrarı
        Hüngür hüngür ağladılar! Sinir krizi geçirdiler! "Biz ne yapacağız ya?"
        Hüngür hüngür ağladılar! Sinir krizi geçirdiler! "Biz ne yapacağız ya?"
        Putin yeniden aday olacak mı? Kremlin'den açıklama
        Putin yeniden aday olacak mı? Kremlin'den açıklama
        8 sene sonra 1 milyon aşılamadı!
        8 sene sonra 1 milyon aşılamadı!
        Çalımbay'dan al haberi!
        Çalımbay'dan al haberi!
        O işlerde 7.5 saat çalışma sınırı
        O işlerde 7.5 saat çalışma sınırı
        Kasımda indirim aşkı başka mıdır?
        Kasımda indirim aşkı başka mıdır?

        Benzer Haberler

        Başkan Çolakbayrakdar, yol yapım ve asfalt çalışmalarını inceledi
        Başkan Çolakbayrakdar, yol yapım ve asfalt çalışmalarını inceledi
        Erciyes'te karavan tutkunları için özel alan hazırlanıyor
        Erciyes'te karavan tutkunları için özel alan hazırlanıyor
        Kayseri'de çökertme baca ile yağmur ve kar suyu değerlendiriliyor
        Kayseri'de çökertme baca ile yağmur ve kar suyu değerlendiriliyor
        Kayseri OSB Başkanı Yalçın, Bakan Tekin'e mesleki eğitime yönelik rapor sun...
        Kayseri OSB Başkanı Yalçın, Bakan Tekin'e mesleki eğitime yönelik rapor sun...
        Kayseri'de trafik kazasında 1 kişi yaralandı
        Kayseri'de trafik kazasında 1 kişi yaralandı
        Kayseri'de kahvehanede polise mukavemet eden 3 zanlı gözaltına alındı
        Kayseri'de kahvehanede polise mukavemet eden 3 zanlı gözaltına alındı