Başkan Çolakbayrakdar, yol yapım ve asfalt çalışmalarını inceledi Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, bir mahalledeki yol yapımı ve asfaltlama çalışmalarını takip etti.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, bir mahalledeki yol yapımı ve asfaltlama çalışmalarını takip etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Başkan Çolakbayrakdar, ekiplerin Yakut Mahallesi’ndeki çevre düzenleme, yol yapım ve asfalt çalışmalarını takip ederek vatandaş ve işçilerle sohbet etti.

Yol yapım çalışmalarının hava şartları elverdiği sürece devam edeceğini anlatan Çolakbayrakdar, mevcut yolların iyileştirilmesiyle ilgili de saha incelemelerinin süreceğini belirtti.