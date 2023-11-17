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        Başkan Çolakbayrakdar, yol yapım ve asfalt çalışmalarını inceledi

        Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, bir mahalledeki yol yapımı ve asfaltlama çalışmalarını takip etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.11.2023 - 13:42 Güncelleme: 17.11.2023 - 13:44
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        Başkan Çolakbayrakdar, yol yapım ve asfalt çalışmalarını inceledi
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        Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, bir mahalledeki yol yapımı ve asfaltlama çalışmalarını takip etti.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Başkan Çolakbayrakdar, ekiplerin Yakut Mahallesi’ndeki çevre düzenleme, yol yapım ve asfalt çalışmalarını takip ederek vatandaş ve işçilerle sohbet etti.

        Yol yapım çalışmalarının hava şartları elverdiği sürece devam edeceğini anlatan Çolakbayrakdar, mevcut yolların iyileştirilmesiyle ilgili de saha incelemelerinin süreceğini belirtti.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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