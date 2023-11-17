Başkan Büyükkılıç, sanat sergisi açılışına katıldı Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, KAYMEK kursiyerleri tarafından hazırlanan "Sanat ile Dönüştürüyoruz Sergisi"nin açılışına katıldı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, KAYMEK kursiyerleri tarafından hazırlanan "Sanat ile Dönüştürüyoruz Sergisi"nin açılışına katıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Melikgazi Belediyesi Tiyatro Salonu fuaye alanındaki serginin açılışında konuşan Büyükkılıç, her atığın çöp olmadığını belirtti.

Büyükkılıç, el emeği eserlerin yapıldığını anlatarak kursiyerlere teşekkür etti.

Sergiye katılan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'nin eşi Neşe Özhaseki de sıfır atık projesinin 7 yıl önce başlatıldığını hatırlatarak, "Emine Erdoğan Hanımefendilerin himayelerinde sıfır atık projesi başlatıldı. Büyük verim elde edildi." ifadelerini kullandı.

Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından katılımcılar sergideki ürünleri inceledi.

Sergide, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Eğitim ve Farkındalık Müdürü Hülya Çakır tarafından "Sıfır Atık Yolculuğunda Kadınların Güçlendirilmesi" konulu eğitim semineri de verildi.