Başkan Çolakbayrakdar, yapımı devam eden park çalışmalarını inceledi Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Seyrani Mahallesi'nde yapımı devam eden park çalışmalarını takip etti.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Seyrani Mahallesi'nde yapımı devam eden park çalışmalarını takip etti.

Kocasinan Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kentsel dönüşüm projelerinden olan park çalışmasını kontrol eden Çolakbayrakdar, dönüşümde yeşil alana ağırlık verdiklerini belirtti.

Çolakbayrakdar, "Kentsel dönüşüm alanı içerisinde yer alan parkımızın son aşamasındayız. Etaplar halinde mülkiyet çözümlemesiyle parkların da yapımına devam ediyoruz. Geçen yıl ilk etabını yaptık. Önümüzdeki günlerde ağaçlandırma çalışmalarını da yaparak, kullanıma hazır hale gelmiş olacak." ifadesini kullandı.

Dönüşümle bölgenin daha iyi konuma geleceğini belirten Çolakbayrakdar, farklı ve modern parklar yapmaya devam edeceklerini aktardı.