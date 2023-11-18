Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Büyükşehir Belediyesi tarım ve hayvancılığa 500 milyon lira yatırım yaptı

        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından 2019-2023 arasında tarım ve hayvancılığa yaklaşık 500 milyon lira yatırım yapıldığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.11.2023 - 15:38 Güncelleme: 18.11.2023 - 15:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Büyükşehir Belediyesi tarım ve hayvancılığa 500 milyon lira yatırım yaptı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından 2019-2023 arasında tarım ve hayvancılığa yaklaşık 500 milyon lira yatırım yapıldığını bildirdi.

        Büyükkılıç, yazılı açıklamasında, Kayseri'nin 30 büyükşehir arasında işlenen tarım alanları miktarında Konya, Ankara ve Şanlıurfa ile ilk 4’te yer aldığını belirtti.

        Üreten herkese destek verdiklerini vurgulayan Büyükkılıç, "Tarım ve hayvancılığa destek noktasında Türkiye’de ilk sıralarda yer alan bir belediyeyiz. Sadece şehri imar etmek yetmez, gönüllere dokunmak, bize her daim güvenen hemşehrilerimizin dualarında da yer almak gerekir." ifadelerini kullandı.

        Kentte 8 bin hayvancılık işletmesinin su tüketiminin yüzde 50'sinin belediye tarafından karşılandığını aktaran Büyükkılıç, bu desteğin 8 milyon lirayı bulduğunu kaydetti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Adana'da şoke eden görüntüler sonrası Valilik'ten açıklama
        Adana'da şoke eden görüntüler sonrası Valilik'ten açıklama
        Berlin'de dev randevu! Montella'nın 11'i
        Berlin'de dev randevu! Montella'nın 11'i
        Aşk dedikodusu cinayetle bitti!
        Aşk dedikodusu cinayetle bitti!
        Bin Ladin'in mektubu ABD'yi sarstı
        Bin Ladin'in mektubu ABD'yi sarstı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Berlin ziyareti Avrupa basınında
        Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Berlin ziyareti Avrupa basınında
        "Olay var toplanın!" diye aradı! 'Omuz atın' kavgasında 15 kurşun!
        "Olay var toplanın!" diye aradı! 'Omuz atın' kavgasında 15 kurşun!
        UKOME'den önemli karar! Skuter hız sınırı 5 ilçede 12.5 km oldu!
        UKOME'den önemli karar! Skuter hız sınırı 5 ilçede 12.5 km oldu!
        Boğazına simit takılan çocuğu gazeteci kurtardı
        Boğazına simit takılan çocuğu gazeteci kurtardı
        Uğurcan'a dev talip!
        Uğurcan'a dev talip!
        Gündemdeki Eurofighter hakkında tüm bilinenler
        Gündemdeki Eurofighter hakkında tüm bilinenler
        Saç dökülmesinde ne zaman doktora gidilmeli? Hindistan cevizi yağı faydalı mı?
        Saç dökülmesinde ne zaman doktora gidilmeli? Hindistan cevizi yağı faydalı mı?
        Elektrikli otomobillerde ÖTV değişikliği
        Elektrikli otomobillerde ÖTV değişikliği
        Diş tedavisine gitmiş hayatını kaybetmişti! Flaş gelişme!
        Diş tedavisine gitmiş hayatını kaybetmişti! Flaş gelişme!
        Antisemitik içerikler başını yaktı!
        Antisemitik içerikler başını yaktı!
        Mide ağrısı sandı, aortunda yırtık çıktı
        Mide ağrısı sandı, aortunda yırtık çıktı
        Mehmet Topal'dan İsmail Yüksek ve Arda Güler yorumu
        Mehmet Topal'dan İsmail Yüksek ve Arda Güler yorumu
        Mega kentte Saat: 06.00'da başladı! 110 km hızla esecek!
        Mega kentte Saat: 06.00'da başladı! 110 km hızla esecek!
        Emekli aylığı nasıl hesaplanır?
        Emekli aylığı nasıl hesaplanır?
        45 yıl sonra yeniden Kırgız topraklarında
        45 yıl sonra yeniden Kırgız topraklarında
        Merkez: Şirketler de bankalar da taş gibi
        Merkez: Şirketler de bankalar da taş gibi

        Benzer Haberler

        Ali Çamlı: Kayserispor'un 7.5 milyon Euro'luk sorunlu dosyası kaldı
        Ali Çamlı: Kayserispor'un 7.5 milyon Euro'luk sorunlu dosyası kaldı
        Başkan Çolakbayrakdar, yapımı devam eden park çalışmalarını inceledi
        Başkan Çolakbayrakdar, yapımı devam eden park çalışmalarını inceledi
        Kayseri'de sayısı artırılan güvenlik kameraları hırsızlıkla mücadelede etki...
        Kayseri'de sayısı artırılan güvenlik kameraları hırsızlıkla mücadelede etki...
        Kayserispor çıkışını sürdürmek istiyor
        Kayserispor çıkışını sürdürmek istiyor
        AK Parti Kayseri İl Başkanlığında "Nöbetçi Vekil" uygulaması devam ediyor
        AK Parti Kayseri İl Başkanlığında "Nöbetçi Vekil" uygulaması devam ediyor
        (ÖZEL) Babasının ısrarıyla haltere başlayan Medine, Türkiye şampiyonu oldu
        (ÖZEL) Babasının ısrarıyla haltere başlayan Medine, Türkiye şampiyonu oldu