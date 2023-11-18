Büyükşehir Belediyesi tarım ve hayvancılığa 500 milyon lira yatırım yaptı Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından 2019-2023 arasında tarım ve hayvancılığa yaklaşık 500 milyon lira yatırım yapıldığını bildirdi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından 2019-2023 arasında tarım ve hayvancılığa yaklaşık 500 milyon lira yatırım yapıldığını bildirdi.

Büyükkılıç, yazılı açıklamasında, Kayseri'nin 30 büyükşehir arasında işlenen tarım alanları miktarında Konya, Ankara ve Şanlıurfa ile ilk 4’te yer aldığını belirtti.

Üreten herkese destek verdiklerini vurgulayan Büyükkılıç, "Tarım ve hayvancılığa destek noktasında Türkiye’de ilk sıralarda yer alan bir belediyeyiz. Sadece şehri imar etmek yetmez, gönüllere dokunmak, bize her daim güvenen hemşehrilerimizin dualarında da yer almak gerekir." ifadelerini kullandı.

Kentte 8 bin hayvancılık işletmesinin su tüketiminin yüzde 50'sinin belediye tarafından karşılandığını aktaran Büyükkılıç, bu desteğin 8 milyon lirayı bulduğunu kaydetti.