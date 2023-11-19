Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kayseri'de bir kişinin çöp depolama tesisinde kaybolduğu iddiasıyla arama çalışması başlatıldı

        Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesinde bir kişinin çöp depolama tesisinde kaybolduğu iddiasıyla arama çalışması başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.11.2023 - 03:05 Güncelleme: 19.11.2023 - 03:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayseri'de bir kişinin çöp depolama tesisinde kaybolduğu iddiasıyla arama çalışması başlatıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesinde bir kişinin çöp depolama tesisinde kaybolduğu iddiasıyla arama çalışması başlatıldı.

        İlçedeki çöp depolama ve kompost tesisinde Z.M'nin kaybolduğu iddiası üzerine bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi.

        AFAD, Türkuaz Doğa Sporları Arama Kurtarma Derneği, İHH ve Eğitim, Araştırma Yardımlaşma ve Arama Kurtarma Derneği ekiplerinin katıldığı yaklaşık 4 saat süren çalışmalarda sonuç alınamadı.

        Olumsuz hava koşulları nedeniyle ara verilen arama çalışmalarının sabah erken saatlerde tekrar başlayacağı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Almanya'da resital!
        Almanya'da resital!
        Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e kınama
        Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e kınama
        Montella: Ruhlarına dokunmak önemli
        Montella: Ruhlarına dokunmak önemli
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        Ahmet Selim Kul yazdı: Muhteşemsiniz!
        Ahmet Selim Kul yazdı: Muhteşemsiniz!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 72 kent için "sarı" ve "turuncu" alarm!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 72 kent için "sarı" ve "turuncu" alarm!
        Joe Biden: Gazze, Filistin'in kontrolünde olmalı
        Joe Biden: Gazze, Filistin'in kontrolünde olmalı
        Rus ailenin bavulundan bunlar çıktı
        Rus ailenin bavulundan bunlar çıktı
        Avrupa'da Filistin'e destek gösterileri
        Avrupa'da Filistin'e destek gösterileri
        "Gazze'yi hayatta tutmaya devam edeceğiz"
        "Gazze'yi hayatta tutmaya devam edeceğiz"
        Galatasaray'da Angelino krizi!
        Galatasaray'da Angelino krizi!
        Adana'da şoke eden görüntüler sonrası Valilik'ten açıklama
        Adana'da şoke eden görüntüler sonrası Valilik'ten açıklama
        Aşk dedikodusu cinayetle bitti!
        Aşk dedikodusu cinayetle bitti!
        Bin Ladin'in mektubu ABD'yi sarstı
        Bin Ladin'in mektubu ABD'yi sarstı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Berlin ziyareti Avrupa basınında
        Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Berlin ziyareti Avrupa basınında
        Gündemdeki Eurofighter hakkında tüm bilinenler
        Gündemdeki Eurofighter hakkında tüm bilinenler
        Diş tedavisine gitmiş hayatını kaybetmişti! Flaş gelişme!
        Diş tedavisine gitmiş hayatını kaybetmişti! Flaş gelişme!
        Elektrikli otomobillerde ÖTV değişikliği
        Elektrikli otomobillerde ÖTV değişikliği
        Antisemitik içerikler başını yaktı!
        Antisemitik içerikler başını yaktı!
        Emekli aylığı nasıl hesaplanır?
        Emekli aylığı nasıl hesaplanır?

        Benzer Haberler

        KAYSERİ'DE BELEDİYE İŞÇİSİ GERİ DÖNÜŞÜM TESİSİNDE ÇÖP YIĞINI ALTINDA KALDI
        KAYSERİ'DE BELEDİYE İŞÇİSİ GERİ DÖNÜŞÜM TESİSİNDE ÇÖP YIĞINI ALTINDA KALDI
        Kayseri'de belediye işçisi geri dönüşüm tesisinde çöp yığını altında kaldı
        Kayseri'de belediye işçisi geri dönüşüm tesisinde çöp yığını altında kaldı
        Büyükşehir Belediyesi tarım ve hayvancılığa 500 milyon lira yatırım yaptı
        Büyükşehir Belediyesi tarım ve hayvancılığa 500 milyon lira yatırım yaptı
        Ali Çamlı: Kayserispor'un 7.5 milyon Euro'luk sorunlu dosyası kaldı
        Ali Çamlı: Kayserispor'un 7.5 milyon Euro'luk sorunlu dosyası kaldı
        Başkan Çolakbayrakdar, yapımı devam eden park çalışmalarını inceledi
        Başkan Çolakbayrakdar, yapımı devam eden park çalışmalarını inceledi
        Kayseri'de sayısı artırılan güvenlik kameraları hırsızlıkla mücadelede etki...
        Kayseri'de sayısı artırılan güvenlik kameraları hırsızlıkla mücadelede etki...