Kayseri'de bir kişinin çöp depolama tesisinde kaybolduğu iddiasıyla arama çalışması başlatıldı

Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesinde bir kişinin çöp depolama tesisinde kaybolduğu iddiasıyla arama çalışması başlatıldı.

İlçedeki çöp depolama ve kompost tesisinde Z.M'nin kaybolduğu iddiası üzerine bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi.

AFAD, Türkuaz Doğa Sporları Arama Kurtarma Derneği, İHH ve Eğitim, Araştırma Yardımlaşma ve Arama Kurtarma Derneği ekiplerinin katıldığı yaklaşık 4 saat süren çalışmalarda sonuç alınamadı.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle ara verilen arama çalışmalarının sabah erken saatlerde tekrar başlayacağı öğrenildi.

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