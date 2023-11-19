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        GÜNCELLEME - Kayseri'de çöp depolama tesisinde kaybolan işçinin cesedine ulaşıldı

        Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesinde çöp depolama tesisinde kaybolan işçinin cansız bedenine ulaşıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.11.2023 - 11:48 Güncelleme: 19.11.2023 - 11:58
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        GÜNCELLEME - Kayseri'de çöp depolama tesisinde kaybolan işçinin cesedine ulaşıldı
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        Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesinde çöp depolama tesisinde kaybolan işçinin cansız bedenine ulaşıldı.

        İlçedeki çöp depolama ve kompost tesisinde çöp ayrıştırma işçisi Z.M'nin kaybolduğu iddiası üzerine bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi.

        AFAD, Türkuaz Doğa Sporları Arama Kurtarma Derneği, İHH ve Eğitim, Araştırma Yardımlaşma ve Arama Kurtarma Derneği ekiplerinin katıldığı ve yaklaşık 4 saat süren çalışmalarda sonuç alınamadı.

        Olumsuz hava koşulları nedeniyle gece ara verilen arama çalışmaları sabah erken saatlerde tekrar başladı.

        Çöp yığınının altında bulunan Z.M'nin cesedi, ekipler tarafından çıkarıldı.

        Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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