Melikgazi Belediyesi, su taşkınlarına karşı önlem alıyor Melikgazi Belediyesi, kentte etkili olan şiddetli sağanak ve fırtına nedeniyle oluşabilecek taşkın ve yağmur suyu birikintilerine önlem alıyor.

Melikgazi Belediyesi, kentte etkili olan şiddetli sağanak ve fırtına nedeniyle oluşabilecek taşkın ve yağmur suyu birikintilerine önlem alıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, yaşanan şiddetli yağışın ardından mazgal ve yağmur suyu drenaj hatlarında tahliye ve temizlik yapıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, kanalların temiz tutularak su baskınlarının önüne geçildiğini ifade etti.

Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Şiddetli yağışın oluşturduğu su baskını, taşkın, trafikte meydana gelebilecek aksaklıklar ve ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı ekiplerimiz önlem almaya devam ediyor. İlçemizde yaşanması muhtemel taşkınlara karşı önlemlerimizi yağışlar başlamadan önce ivedilikle almıştık. Şiddetli yağışların hasarsız ya da en az hasarla atlatılmasını sağlayacak önlemleri de hassasiyetle alıyoruz."