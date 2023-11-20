Kayseri Büyükşehir Belediyesinden 10 ayda 28 milyonluk yatırım Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kırsal mahallelerdeki çocuklara yönelik 10 ayda 28 milyon liranın üzerinde yatırım yaptı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kırsal mahallelerdeki çocuklara yönelik 10 ayda 28 milyon liranın üzerinde yatırım yaptı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, 10 ayda 22 halı saha, 3 basketbol ve voleybol sahası yapılarak, 100 çocuk oyun parkı malzemeleri alındı.

Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığınca 2023 yılı için 22 mahallede halı saha yapılarak 21 milyon 334 bin 528 lira harcandı.

Yine 3 mahallede 968 bin 456 lira maliyetle basketbol ve voleybol sahası yapıldı.

Ayrıca, bu yıl için mahallelerin ihtiyaç duyduğu 100 çocuk oyun parkı malzemeleri alınarak montajı yapılmak üzere ilçe belediyelerine teslimi başladı. Bu yatırıma da 5 milyon 770 bin 200 lira harcandı.

Büyükşehir Belediyesi, bu yatırımlarla 10 ayda toplam 28 milyon 73 bin 184 liralık yatırım yaptı.