Kayseri OSB kış hazırlıklarını tamamladı

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) kış hazırlıkları tamamlandı.

Kayseri OSB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, kış öncesi, bölgede yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçebilmek için tüm hazırlıklar yapıldı.

OSB Başkanı Mehmet Yalçın, sanayiciye hizmet sunmak amacıyla gece gündüz çalıştıklarını belirtti.

Kayseri OSB'deki tüm yollarda gerekli kontrollerin yapıldığını aktaran Yalçın, "2024 yılı için asfaltlama çalışmalarımıza ilişkin programımızı belirledik. Kış şartlarının kalkmasıyla yaklaşık 20 kilometre yolumuzu yeni asfalta kavuşturacağız. Ayrıca, kaldırım yenileme ve asfalt yollardaki ufak çaplı yıpranmaların tamirat ve yama işlemleri ile bertaraf edilmesine de aralıksız devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Yalçın, karşılaşılabilecek aksaklıkların kısa sürede giderilebilmesi için bölge müdürlüğünün 0 352 321 11 00 veya 444 44 38 numaralı telefonlarına ya da 0 552 321 11 00 numaralı Whatsapp hattına ihbarda bulunulabileceğini kaydetti.